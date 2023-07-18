رئيس أوراسكوم بيراميدز: دعم كبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص ونحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية للقطاع الخاص، كما أن هناك اهتماما من الدولة بالنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جزارين في تصريحات صحفية له خلال الجولة التى عقدت اليوم لاستعراض آخر التطورات التى وصلت إليها منطقة الزيارات بالأهرامات، أن أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية تستهدف من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأكد جزارين، حرص أوراسكوم بيراميدز على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم.

جدير بالذكر أن «المجلس الأعلى للآثار» وقَّع في عام 2018 عقدًا مع أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.