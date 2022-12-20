رئيس أمن المعلومات بالبنك الأهلي: 81% من حوادث الاختراق عالميا سببها العنصر البشري

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن 81% من حوادث الاختراق عالميا سببها العنصر البشري، مشيرا إلى أن البعض يعتبره العنصر الأضعف، لكن إذا تم توجيه الاهتمام والتوعية اللازمة له، سيكون عنصر الأمان المساعدة في عملية التحول الرقمي.

وأضافت خضر خلال فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان « دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن من أهم جهود البنك الأهلي، يطلق حملات التوعية أحدثها لو بياناتك راحت فلوسك راحت، الذي يهدف لتوعية العملاء بعدم منح بياناتهم لأي شخص ومع التطور والتحول الرقمي، والسعي لزيادة ثقة العملاء في منتجات البنوك.

وأوضحت خضر أن الأمن السيبراني محفز للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن هناك إحصاء لإحدى شركات الدفع تحت رعاية البنك المركزي، أظهرت أن 80% من العملاء يهمهم أن يشتروا من الموقع الذي يتوفر فيه عناصر أمان أكثر من غيره.

وانعقدت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «الناس والبنوك»، تحت عنوان « مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي»، والتي تتناول أهمية التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي، حاليا في توفير فرص ضخمة للبنوك، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، للعملاء إلى جانب تحسين الشمول المالي، من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء.