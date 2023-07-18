رئيس «أمن المعلومات بالبنك الأهلي»: 80% من العملاء يتوجهون لمؤسسات تعتمد الأمن السيبراني

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، كلما اعتمدنا على الرقمنة، كنا أكثر تعرضا للاحتيال وفقا لكل بنك.

وأضافت خضر، خلال جلسة في فعاليات مؤتمر« سيملس أفريقيا 2023»، أن عددا من شركات التكنولوجيا المالية، والناشئة أجرت مسوحات وبحث آراء عدد من العملاء انتهت إلى أن هناك 80% منهم مهتمون بالمؤسسات التي تعطي انتباها بالأمن السيبراني.

وتابعت أن البنى التحتية المالية والأمن السيبراني، إلى مهمة في مجال المصارف والسبب، يعود إلى أن اجتذاب ثقة العملاء تتولد من ثقتهم في الخدمات المقدمة، ليتأكدوا أن أموالهم مؤمنة في البنوك.

وأكدت: «ولا أطلب من شركات التكنولوجيا المالية أن تعمل بمنأى عن الآخرين».

وتابعت أن الاتحاد المصري للبنوك لديه لجنة معنية بالأمن السيبراني لتشارك المعلومات حول التهديدات السيبرانية، والمعرضة للخطر وعمليات الاحتيال.

وأضافت: ” بشكل سنوي نعقد اجتماعا مع الوحدة المعنية في كل بنك على حدة، وتحليلها للوصول إلى نتائج مع البنوك الأخرى ونقف على جميع الحملات الإعلانية لوضع نهاية لمحاولات الاحتيال.

وذكرت أن هناك تعاونا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنك الأهلي واحد من البنوك التي لها متطلبات كثيرة، مشيرة إلى كيفية تقديمهم الدعم للشركات الناشئة فيما يخص النماذج التصميمة، والنصائح القانونية لمنحهم نصائح عملية حتى لا يتعرضوا للخطر في المستقبل، وتقديم المشورة.