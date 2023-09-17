رئيس «أليانز»: الشركة تطور منتجات تأمينية جديدة مبنية على منصات رقمية

تعمل مجموعة شركات «أليانز» للتأمين فى مصر على تطوير منتجات جديدة مبنية على منصات رقمية من خلال استثمارات مئات الملايين من الجنيهات فى البنية التكنولوجية والتحول الرقمى.

كشف أيمن حجازى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أليانز بمصر أنه تم إصدار وثيقة لتغطية المخاطر السيبرانية وكذا برنامج جديد فى نشاط الحياة لتلبية احتياجات عملائها.

وأضاف حجازى أن الشركة تنوى توطين النموذج العالمى للمجموعة الأم فى مجال الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشروعات الخضراء، وإلى نص الحوار..

● «المال»: ما هى أبرز المؤشرات المالية للشركة مقابل نفس الفترة من 2022 (أقساط – تعويضات – استثمارات – أصول)؟

حجازى: تعد نتائج العام المالى 2022 خير مردود لتطبيق استراتيجيتنا الهادفة للنمو، حيث نجحنا خلال ذلك العام فى تحقيق أرباح تشغيلية (صافى الربح قبل الضرائب) بمقدار 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %34.6 لتأمينات الحياة، و%18 للممتلكات، فيما التزمت المجموعة بدفع مطالبات أكثر من 4 مليارات جنيه.

كذلك تمكنا من رفع إجمالى الأقساط المكتتبة بنسبة نمو بلغت %27 لتصل إلى حوالى 8 مليارات جنيه، ووصلت استثمارات المجموعة إلى حوالى 20 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %21، والتى تسعى المجموعة من خلالها لاستكمال خطتها فى النمو.

● «المال»: كيف تستفيدون من التصنيف الائتمانى للشركة؟

حجازى: تعكس التصنيفات العالمية التى نالتها مجموعة أليانز العالمية عن استحقاق بكل تأكيد قوة الملاءة المالية وكفاءة الأداء للمجموعة العالمية، وبفضل استراتيجيتها الراسخة تصدرت مجموعة أليانز العالمية المركز الأول كأفضل علامة تجارية ضمن شركات التأمين عالميا، وفقا لتقرير مؤسسة «إنتر براند» لأفضل العلامات التجارية العالمية.

وللعلم استطاعت المجموعة المحافظة على تصنيفها الائتمانى الإيجابى من قبل 3 من أكبر مؤسسات التقييم الائتمانى العالمية وهما ستاندرد آند بورز وموديز وAM Best، حيث حصلت المجموعة فى مجال القوة المالية لشركات التأمين على تصنيف AA من ستاندرد آند بورز، وAa3 من موديز و+A من مؤسسة AM Best.

● «المال»: ما هى استعدادات الشركة لتطبيق معيار 17؟

حجازى: المعيار المحاسبى IFRS 17، بكل تأكيد يزيد من شفافية الإفصاح لشركات التأمين، ومن إمكانية مقارنة نتائجها بشكل أفضل، لاسيما وأنه يعتمد على فكرة احتساب عقود التأمين بناء على أرباحها أو خسائرها المتوقعة، مع منع إجراء أى مقاصة بين أرباح وخسائر العقود، وهو الأمر الذى نستطيع التعامل معه بكل أريحية وديناميكية فى أليانز بمصر، خاصة وأننا نتعامل بشكل رقمى ممتاز يمكننا من التعامل مع النظام الجديد.

● «المال»: ما هو تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التأمين؟

حجازى: دائما ما نعمل فى أليانز بمصر بشكل تفاؤلى، ونسعى إلى تجاوز أى تحديات من خلال تطبيق استراتيجيتنا الخاصة بالاستثمار، ونحرص على طرح منتجات جديدة جاذبة للعملاء تتماشى مع كل مرحلة.

كما نحرص على أن تتماشى استثماراتنا مع الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع من خلال دراسات علمية ندرس فيها حالة السوق واحتياجاته، لا سيما وأن قطاع التأمين من القطاعات المؤثرة ذات الدور الفعال، وإحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية فى وقت الأزمات، كما نؤمن بتعدد مجالات وفرص النمو فى قطاع التأمين.

● «المال»: كم عدد الفروع الجغرافية حاليا؟ وخطط تطويرها أو افتتاح فروع جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة؟

حجازى: دائمًا فى أليانز بمصر ما نقوم بتطبيق استراتيجية تدعم توجهات الدولة وقطاع التأمين بالأخص، لذا نحرص على توسيع انتشارنا ليتمكن عملاؤنا من التواصل معنا بكل سهولة ويسر.

ووصل إجمالى عدد الفروع إلى 19 فرعًا فى 10 محافظات حول الجمهورية، لنكون بها شبكة قوية لتقديم خدماتنا، ومن واقع إدراكنا أن السوق المصرية من أكبر أسواق المنطقة، نعمل دائما على التوسع فى أنشطتنا وفروعنا فى كافة محافظات مصر.

كما نعمل على تعزيز وصول خدماتنا إلى العديد من المناطق الجغرافية، لذلك نخطط لافتتاح المزيد من الفروع بشكل مرحلى، لتغطية أكبر عدد من المحافظات والوصول لكل شرائح المجتمع المصرى.

● «المال»: إلى أين وصل قطار التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بالشركة؟ والخطة المستهدفة؟ هل لديكم رخص إصدار إلكتروني؟ وما هى المنتجات التى تسعون لبيعها بتلك الآلية؟

حجازى: نحن نؤمن فى «أليانز» بأهمية التحول الرقمى لتطوير سوق التأمين، حيث نعمل على تنفيذ خطة مدروسة، من خلال تخصيص أكثر من 20 فى المئة من إنفاقنا، فضلاً عن ضخ مئات الملايين من الجنيهات على تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالشركة.

كما نعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة مبنية على منصات رقمية.

ونحرص على اتخاذ خطى واضحة فى هذا الصدد، حيث بدأنا فى استغلال الحلول التكنولوجية المبتكرة مثل الـ Mobile Application والـ Customer Portal والتى تمكِّن العميل من إجراء أى معاملة من خلالها دون التوجه إلى أيٍ من فروع الشركة والذى يعمل بشكل فعال فى الوقت الحالى.

وتستعد المجموعة قريباً لإطلاق Corporate Portal الخاص بالشركات والذى سيمكن الشركات من المتابعة الإلكترونية للوثائق والمعاملات الخاصة بها.

وقد بادرت أليانز بتقديم حلول تأمينية جديدة ضد المخاطر الإلكترونية تعرف باسم Cyber Insurance لتأمين مخاطر القرصنة الإلكترونية لصالح البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث ستوفر تغطيات تأمينية متعددة المخاطر الناتجة عن أى أعمال قرصنة إلكترونية محتملة، سواء كانت تتعلق ببيانات عملاء البنك أو أنظمة التشغيل فى جميع فروعه، وكذلك تلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال، ونفقات الاستثمار.

وتسعى الشركة إلى استكمال مشوارها فى طرح منتجات جديدة تلبى احتياجات عملائها للوصول إلى كل شرائح المجتمع من أجل توفير كامل التغطية التأمينية لكل منهم على حدة، والتى تعتمد على الابتكار والرقمنة وأحدث التكنولوجيات، مثل برنامج «تأمين الحياة محدد المدة» والذى يوفر التغطية التأمينية فى حالة الوفاة، علما بأن هذه الوثيقة غير هادفة للاستثمار ولا تضمن أى مزايا استثمارية ويتم إصداره إلكترونيا.

● «المال»: ما هو تأثير التغييرات المناخية على نشاط التأمين واتفاقيات الإعادة؟

حجازى: تلتزم المجموعة بالمساهمة فى مبادرات التحول الأخضر إلى اقتصاد خالى من الانبعاثات الكربونية فى جميع الأسواق التى تعمل بها، ولتحقيق هذا الهدف.

ونؤمن فى أليانز بأهمية التكاتف بين كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف، إذ تتجاوز العديد من المسائل المتعلقة بالاستدامة حدود المجموعة وتتطلب إجراءات عالمية مشتركة.

ومن المؤكد أننا سنشهد طفرة إفريقية فيما يتعلق بتبنى مبادرات الصفر انبعاثات (Net-Zero) وتقديم التمويلات الخضراء للتسريع من وتيرة التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية أليانز.

وتعتزم أليانز فى مصر استغلال خبراتها وتوطين النموذج العالمى الناجح للمجموعة فى السوق المصرية من منتجات، وجودة، فضلًا عن تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمعروفة باسم ESG.

وترتكز استراتيجياتنا المحلية على دمج الاستدامة فى جميع جوانب أعمالنا تماشيًا مع استراتيجية مجموعة أليانز العالمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكلاهما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستطاعت شركة أليانز إثبات كونها شريكًا مفضلًا للأمم المتحدة وعضوًا مؤسسًا فى تحالف Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA)، والذى أسسته الأمم المتحدة فى عام 2019.

ولمجموعة أليانز العالمية سجل مليء بالإنجازات فيما يخص العمل المناخى، كما أن تواجدها فى البلدان الناشئة يعكس التزامها بالمساهمة إحداث تأثير فعال على الاقتصاد الإفريقى، من خلال فتح آفاقٍ جديدة لأعمالها محلياً وعالمياً، فضلا عن تعزيز قدرتها على قيادة الاستدامة.