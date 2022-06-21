رئيس «أكوا باور» العالمية يبدي رغبتها في الاستثمار بتحلية المياه والهيدروجين الأخضر بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور العالمية، وحسن أمين، المدير الإقليمي للشركة ، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور إلى العقد الذى تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء، لتقوم الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأشاد بما سيحققه العقد من نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر.

وأكد محمد أبو نيان أن شركة “أكوا باور” مهتمة بالاستثمار في مصر في مجالين واعدين، المجال الأول هو تحلية المياه، في ضوء أن الشركة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال مكنتها من تخفيض مستوى الطاقة المستهلكة في عمليات التحلية.

رئيس أكوا باور : مصر أصبح لديها بنية تحتية كبيرة

والمجال الثاني هو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، وترغب “أكوا باور” في نقل خبراتها إلى مصر في هذا المجال، لا سيما وأن مصر أصبح لديها بنية تحتية كبيرة بفضل المشروعات غير المسبوقة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن ثم هي مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة أكوا باور ، ووجه التهنئة للشركة على توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ورحب رئيس الوزراء برغبة الشركة في الاستثمار في مجال تحلية المياه، خاصة أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة كمية المياه المحلاة إلى 6 ملايين متر مكعب في اليوم، السنوات القليلة القادمة.

وشدد مدبولي في هذا السياق على أهمية أن تتواكب مشروعات إقامة محطات التحلية مع خطة فعلية لإنشاء مصانع إنتاج الأغشية المستخدمة في عمل المحطات، من أجل توطين هذه الصناعة في مصر.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مؤكداً على أن مصر جاهزة ومؤهلة من كل النواحي لتكون مركزاً لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر.