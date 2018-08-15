رئيس أكسيل: مصر تشهد نقلة فى إدخال التكنولوجيا للقطاعات الإنتاجية والخدمية

مها أبوودنقال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة أكسيل للمشروعات التقنية، إن مصر تشهد حالياً ثورة ونقلة نوعية فى استخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المشاريع التقنية وإدخالها فى كل القطاعات الانتاجية والخدمية، مما يعد حافزا كبيرا لجذب الاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا بمصر.وأكد "سرحان" أن اهتم

مها أبوودن

قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة أكسيل للمشروعات التقنية، إن مصر تشهد حالياً ثورة ونقلة نوعية فى استخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المشاريع التقنية وإدخالها فى كل القطاعات الانتاجية والخدمية، مما يعد حافزا كبيرا لجذب الاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا بمصر.

وأكد “سرحان” أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوجه نحو استخدام والاعتماد على التكنولوجيا أعطى دفعة كبيرة للحكومة المصرية والتى قطعت شوطاً كبيراً فى تهيئة البنية التحتية المحفزة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا مما يعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى إجراءات التحول الرقمى تمشياً مع توجه الدولة نحو الشمول المالى وتبسيط الاجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال فى المدفوعات والتحصيل مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف رئيس شركة اكسيل للمشروعات التقنية، أن هناك رغبة صادقة وإرادة واعية من جانب وزارة المالية فى دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات التقنية والتى تهدف إلى التيسير على الممولين وكل المتعاملين مع الوزارة.

وتتعاون اكسيل فى عدة مشاريع مع الوزارة ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية.

وأشاد المهندس أحمد سرحان بقرار وزير المالية إلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الاقرارات إلكترونيا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وقال إن استمرار الوزارة فى تحديث وتطوير الأداء والتسهيل على الممولين يحقق معادلة مهمة جدا فى انضباط المجتمع ضريبيا وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة حصيلة الدولة وفى الوقت نفسه الحد من التهرب الضريبى.