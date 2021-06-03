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رئيس أكتوبر الجديدة : افتتاح ٥ ملاعب رياضية بالمدينة ( صور)

بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد صبحي 12:32 م, الخميس, 3 يونيو 21 12:32 م, الخميس, 3 يونيو 21

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أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة افتتاح ٥ ملاعب رياضية بقطاعات (أ- ب – ج- د) بمنطقة الـ800 فدان، ومنطقة الـ٤٢ عمارة بابني بيتك ٦ بالمدينة، بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وأشار إلى أنه تخلل الافتتاح تنظيم احتفالية تضمنت تقديم بعض العروض المهارية في ألعاب الكونغ فو وكرة القدم و الكاراتيه.

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مضيفا أن افتتاح الملاعب يأتي في إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، كما توجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على المشروعات.

وأكد حرص جهاز المدينة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات قاطني المدينة، لا سيما بالمناطق الحديثة ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الملاعب بأعلى معايير الجودة، وفي وقت قياسي لسرعة الاستفادة من المشروعات.

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جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح، المهندس محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس ماهر الفقي، مدير إدارة التنمية بالجهاز، وعلاء موسي، رئيس لجنة السكان بمجلس الأمناء، وإسلام عبدالوهاب، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة الشباب والرياضة.

كما شارك في الافتتاح، ناصر مصطفي، رئيس اتحاد شاغلي قطاع أ بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحمد معروف، مسئول الملاعب المفتوحة بمدينة أكتوبر الجديدة، ووليد ناجح، المدير الإدارى للملاعب، وحمدى طه، مدير العلاقات العامة

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بقلم أحمد صبحي

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