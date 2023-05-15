رئيس أكاديمية الشرطة: «نراعي استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم»

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة إن الأكاديمية تراعي استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جـودة التعلـيم والاعتمـاد الأكـاديمي التابعـة لمجلـس الـوزراء، كما تحرص على جودة البرامج التعليمية التي تقدمها، وأن تتلائم مخرجاتها مع مستجدات الواقع وتحقـق الأهـداف المرجـوة منها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال كلمته في المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، اليوم الإثنين، إن الأكاديمية يوكـل تدريسها إلى نخبـة متميـزة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات المصرية وأكاديميـة الشـرطة، فضـلًا عـن الحـرص على تـوفير كافة المقومـات اللوجيستية والتكنولوجيـة اللازمـة، التي تُسـهم في تقديمها على الوجه الأمثل.

وتابع: انعقاد هـذا المـؤتمر يأتي تتويجًا لإعداد أطروحات علمية تضمنتها أجندتـه، بهدف استعراضها ومناقشتها مـن خـلال عـدة محـاور، منها استراتيجية التعليم الأمني الأكاديمي، ودور جودة التعليم في تطوير التعليم الأمني في العصر الرقمي، والتعليم القائم على الجدارات، وعلاقة مفهوم المواطنة بضمان جودة المنتج الأمني.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.