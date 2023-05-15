رئيس أكاديمية الشرطة: شهادة التحول الرقمي من متطلبات الدراسات العليا.. ووقعنا بروتوكولًا مع الجامعة الأمريكية

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية وقعت بروتوكول تـعـاون مـع المجلس الأعلى للجامعـات، لمـنـح شـهادة أساسيات التحول الرقمـي لـطـلاب كلية الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق والضباط الدارسين بكلية الدراسات العليـا، باعتبار الشهادة المشار إليهـا، من متطلبـات منح أي شهادة في الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، أن الأكاديمية وقعت بروتوكــول تعـاون علمي مـع الجامعة الأمريكية في القاهرة، لمـنـح طــلاب قسم الضباط المتخصصين دبلـــوم إدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح أن الأكاديميـة تسير وفـق إستراتيجية جـادة، محـددة الأهـداف، واضحة المقاصـد، واضـعة نصـب أعينهـا أهميـة دعـم عمليات التعاون والتنسيق مـع مختلـف المؤسسات التعليميـة والجامعـات المصـرية.

ولفت إلى إبـرام بروتوكولات تعــاون علمـيـة مـع كـليتي الحقــــوق بجامعتي عين شمـس ومدينـة السـادات، لمـنـح طـلاب كليـة الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق، ودرجـة الماجستير في القـانـون خــلال فترة دراستهم بالكليـة.

وكـذا إبـرام بروتوكــول تـعـاون مـع كـليـة الدراسات العليا للبحـوث الإحصائية بجامعة القاهرة، لمنح الطالبات الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية، وبرنامج الماجيستير “في تخصـص إدارة المخـاطر والأزمـات.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.