رئيس أكاديمية البحث العلمي : مصر تمتلك 43 حاضنة تكنولوجية

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ، إن مصر تمتلك حاليا ٤٣ حاضنة أعمال تكنولوجية، لافتا إلى أن قيمة بعض شركات الحاضنة السوقية التابعة للأكاديمية بلغت ٢٠٠ مليون جنيه.

وأضاف صقر أن الحاضنة ساهمت في ظهور ٢٠٠ شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا ، علاوة على إسهامها في خلق ١٥٠٠ فرصة عمل.

وأوضح أن مصر تأتي ضمن قائمة ثلاثين دولة ضمن الدول التي تدعم الابتكار وفقا لمؤشر الابتكار العالمي ، وهو ما يعزز فرص مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية خلال العقود المقبلة.

وألمح الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، أن الجمعية على تعاون وثيق مع الأكاديمية منذ عام ٢٠١٦، مبينا ان جميعة اتصال تضم اكثر من 350 شركة تعمل في مجالات وتقنيات الذكاء الأصطناعي وأمن المعلومات.

ولفت شديد إلى أن تحدي مصر لانترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام الشركات العالمية لما له من اهمية ،لافتا الى أن الحدث يأتي تماشيا مع استراتيجة الدولة الرامية لدعم التحول الرقمي بكافة أركانه.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات IEEE بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمعية اتصال و IEEE TEMS بشراكة استراتيجية مع شركة دلتا سكوير للإعلان عن أسماء الفائزين فى تحدي مصر للإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.