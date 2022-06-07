رئيس أكاديمية البحث العلمي: الإعلام مكون رئيسي لأي منظومة ناجحة

قال الدكتور محمد د صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الإعلام هو المكون الرئيسي لأي منظومة ناجحة، لافتا إلى أن قطاع الألبان هو من أهم القطاعات في مصر لأن المجتمع المصري أجمع يدور في هذه الحلقة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بجامعة دمياط، أن الأكاديمية تتبنى فكرة التحالفات في الصناعات الفترة الماضية بكافة الدعم من قبل الشركات الخاصة والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الشركات التي من الممكن أن تساعد استخراج جهاز تنفس صناعي قوي.

جدير بالذكر أن جامعة دمياط، عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر ووضع حلول بفرض ربط الصناعة بالبحث العملي.