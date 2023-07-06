رئيس «أفريكسيم بنك» يؤكد أهمية النظر في كيفية دعم الأمن الغذائي للقارة السمراء

أكد بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ” أفريكسم بنك “، أهمية النظر في كيفية دعم الأمن الغذائي للقارة السمراء، مشيرا إلى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال البرنامج الذي أطلقه البنك اليوم بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأطلق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مساء اليوم الخميس، برنامج الأمن الغذائي تحت مظلة مبادرة ”جسور التجارة العربية الإفريقية”.

وأضاف “أوراما” في كلمته بالمؤتمر الذي نظمه أفريكسم بنك لإطلاق البرنامج أن مبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية التي يترأس لجنتها التنفيذية تسعى للتأكد أن إفريقيا بدأت معالجة التحديات الصعبة التي واجهتها جراء أزمة الغذاء التي تضررت منها أنحاء مختلفة من العالم بسبب الإغلاق لمواجهة وباء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي قيدت الوصول إلى الحبوب التي تنقل عبر البحر الأسود.

وأضاف أن أزمة التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا أمام القارة، لافتاً الى تأثر بعض المناطق بها بالجفاف الأمر الذي يؤدي الى صعوبة توفير الاحتياجات الغذائية.

وقال هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، في تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش المؤتمر الصحفي للتوقيع، إن البرنامج يعتبر مهم لتحقيق الأمن الغذائي للدول العربية والإفريقية.

أوضح “سنبل”، أنه تم وضع 1.5 مليار دولار كتمويل للبرنامج، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيشمل جميع المؤسسات الدولية و على رأسها البنك الافريقي للاستيراد، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات.