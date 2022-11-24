رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «ميدوزا 12» (صور)

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، والفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ( ميدوزا – 12 )، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، والإمارات ، البحرين ، ألمانيا ، فرنسا ، المغرب ، الأردن ، الكونغو ، ورومانيا بصفة مراقب.

وكان فى الاستقبال على متن الحاملة الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية ، وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) تضمن عرض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمنى لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وشاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة فى التدريب تضمنت تنفيذ إسقاط مظلى لعناصر المظلات لتأمين رأس الشاطئ بمنطقة الإبرار ، كما تم تنفيذ عملية إغارة على هدف ساحلى أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار.

بالإضافة إلى تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وكذلك تنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أبرزت ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية فى إصابة الأهداف، كما إشتمل التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، والتدريب على صد هجوم جوى معادى.

كما نفذت القوات الخاصة البحرية عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلى، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات للسيطرة على الأهداف الحيوية، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الإقتراب لوسائط الإبرار .

وانتهت الأنشطة بتنفيذ تشكيل إستعراض بحرى جوى بمشاركة عدد من الوحدات البحرية مختلفة الطرازات والطائرات المتعددة المهام من الدول المشاركة لتحية الحضور.

وكانت المرحلة الأولى للتدريب تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة والمحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة , والقيام بالتخطيط الراقى لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات ويأتى نجاح هذه المرحلة تتويجاً للمجهود الذى بذل فى التخطيط و الإعداد والتنسيق للأعمال القتالية بين القوات المشاركة فى التدريب.

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور.

وأكد أن التدريب (ميدوزا) يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.

وأشاد بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة والروح المعنوية العالية والمظهر المشرف لرجال القوات البحرية أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة، وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة.

حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والملحقين العسكريين لمختلف الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من الإعلاميين وعدد من طلبة الكلية البحرية .