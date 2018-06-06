رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء

بدور إبراهيمتفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018.وتابع مراحل سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل ل

بدور إبراهيم

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018.

وتابع مراحل سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة -خلال لقائه بمقاتلى القوات المسلحه والشرطه بشمال سيناء- أن ما يتحقق من إنجاز على أرض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة، خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018، يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب وحماية ركائز الأمن القومى المصري.

ونقل فريد اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، مقدماً التحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وشارك قوات مكافحة الارهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار، وأدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة أكد خلاله ثقتة في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على امن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن.

وأشار خلال لقاؤه بعدد من شيوخ القبائل والعواقل والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء إلى الدور الذى يقوم به أهالى سيناء بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى، مشيرًا إلى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضى فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء.

حضر اللقاء اللواء خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميدانى، ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن محافظة شمال سيناء.