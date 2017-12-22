رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد أنشطة الكلية الحربية



بدور إبراهيم

تفقد الفريق محمد فريد فجر اليوم مراحل الإعداد المهارى والبدنى لطلبة الكلية الحربية للإطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يؤهل بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وأشاد رئيس الأركان بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كافة السنوات الدراسية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف.

كما قام رئيس الأركان بالمرور على الأجنحة التخصصية للمشاة والمدرعات، وإستمع إلى عرض المواصفات الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات التى يتم تدريب الطلبة عليها داخل الأجنحة المختلفة بالكلية وشاهد بياناً عملياً نفذه طلبة جناح المشاة للتدريب على المهارات الميدانية والتكتيكات فى نقاط التأمين الثابتة والكمائن، وإستعرض الطلبة مدى ما وصلوا إليه من دقة ومهارة عالية فى تنفيذ الأنشطة العملية طبقاً للأزمنة القياسية.



وخلال لقاءه بالطلبة المستجدين بالكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة نقل الفريق / محمد فريد تحيات وتقدير الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئة لهم ولأسرهم على نيل شرف الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، مؤكداً أن إختيارهم جاء من ضمن الآلاف وفقاً لمعايير علمية وطبية وبدنية دقيقة ليستكملوا مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة، وحث سيادته الطلبة على إستغلال فترة دراستهم بالكلية فى تنمية قدراتهم وإكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والإطلاع والمعرفة فى المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التى سيكلفون بها فى المستقبل.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية.