رئيس أرامكو يكشف أسباب أزمة الطاقة العالمية

أعلن أمين بن حسن الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، عملاقة النفط السعودية الحكومية أن الاستثمار في قطاع النفط العالمي في 2022 منخفض جدا، مؤكدا أن ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تُبرز سوء فهم للمشكلة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأكد حسن الناصر أن رفع سقف الضرائب المفروضة على شركات الطاقة ليس خطوة ذات جدوى، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة في الوقت الراهن هو نقص الاستثمارات ولا يوجد بدائل جاهزة.

وأضاف الناصر أنه وحتى إذا ما وصلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى نهايتها، فإن أزمة الطاقة لن تنتهي.

وعزى الرئيس التنفيذي لأرامكو مسألة انعدام الأمن في قطاع الطاقة إلى قلة الاستثمارات في النفط والغاز وعدم وجود بدائل جاهزة.

وتابع: “نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي”

الأزمة قبل الحرب

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أكبر منتجة للنفط في العالم، إن العالم كان يتجه بالفعل نحو أزمة طاقة قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، لأن الشركات التي تواجه ضغوط الطاقة الخضراء تخشى الاستثمار في قطاع النفط.

وأعلن أمين الناصر منذ يومين، مشروعا استراتيجيا جديدا للشركة باسم: الممر العالمي للذكاء الاصطناعي.