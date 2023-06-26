رئيس «أرامكو» يتوقع ارتفاع الطلب على النفط بقيادة الصين والهند

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، أن تظل أساسيات سوق النفط العالمية قوية لبقية عام 2023، مدعومة بالطلب القوي في البلدان النامية، لا سيما في الصين والهند، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وقال ناصر في مؤتمر «إنرجي آسيا» الذي تستضيفه شركة النفط «بتروناس» الماليزية اليوم الاثنين، «بشكلٍ عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط تظل قوية لبقية العام الحالي».

وأضاف «رغم مخاطر الركود في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، وخاصة الصين والهند، تدفع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يومياً هذا العام.

وأوضح ناصر أنه رغم أن الصين تواجه بعض الرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن قطاعي النقل والبتروكيماويات لا يزالان يظهران بوادر نمو الطلب.

يأتي ذلك بعدما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 14 % منذ بداية العام الجاري حتى الآن، إذ ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على شهية المستثمرين، في ظل تعثر الانتعاش الاقتصادي في الصين بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج وأزمة سوق العقارات.

كما توقفت إمدادات النفط الخام من روسيا وإيران، على الرغم من العقوبات الغربية، ما عوّض تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».