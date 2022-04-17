انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، إذ استعرض المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتائج أعمال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022.

وقال عابد عز الرجال رئيس أبو قير للأسمدة، إن الشركة نجحت في تحقيق نتائج أعمال قوية ومتميزة من الناحية الإنتاجية والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة التى يعيشها العالم أجمع في ظل انتشار جائحة كورونا والمنافسة العالمية الشرسة والحرب الروسية الأوكرانية ، إلا أن إدارة الشركة وأبنائها من العاملين نجحوا في تحويل التحديات إلي فرص.

حيث تم تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة زيادة 115% عن الفتره المثيلة، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 6.246 مليار جنيه مقارنة بـ 4.035 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالي الماضي.

ولفت رئيس أبوقير للأسمدة إلى تنفيذ برامج الإحلال والتجديد الشامل لمصانعها والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة ، وتنفيذ برنامج للتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وجار تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP بالتعاون مع شركة SAP العالمية ، علاوة علي استمرار برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيل للكوادر الشابـة لاعدادها للقيادة مستقبلا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها.

وأشار إلي الخطة المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة، حيث تم البدء في الخطوات التنفيذية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) من 1940 إلى 2370 طن/ يوم وجار الانتهاء من تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع المزمع إقامته بالأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا سابقا) والجاري إجراءات الاستحواذ عليها.

علاوة علي استمرار اهتمام الشركة بالاستثمار المستدام حيث وضعت ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في صميم استراتيجية أعمالها من خلال تبني نهج نمو مستدام عن طريق المشروعات الداعمة للحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية.

وقد وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1 جنيه للسهم على السادة المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح في 30/6/2021 والمعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة في 25/9/2021 ، وذلك فى ضوء الأحداث الخارجية نتيجة الظروف الاقتصادية المضطربة عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها عالميا وتأثير ذلك على الأسعار العالمية بشكل عام بما يؤدى إلى إحداث زيادة مؤثرة فى أسعار المواد الخام وكذلك المعدات مما ينتج عنه زيادة تكلفة التشغيل وكذلك زيادة التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإحلال والتجديد و العمرات وكذلك تكلفة المشروعات الجديدة، فضلا عن تأثير قرار التعويم على التكلفة فكان لزاما النظر فى تأمين الشركة وتكوين احتياطيات.

وفي الختام اشاد المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية بشركة أبوقير للأسمدة كشركة وطنية متميزة وطالبها بالاستمرار في جهود زيادة الإنتاج والتسويق والتركيز على مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير المصانع وأشاد بمقترح مجلس الإدارة الحكيم الخاص بالتوزيعات وما يستلزم من ضرورة وجود سيولة بالشركة بما لا يضر بخططها المستقبلية، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في ظل زيادة سعر الصرف والحاجة إلي تعظيم الموارد الدولارية.