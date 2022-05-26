رئيس أبو ظبي الإسلامي- مصر: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي يتوّج مسيرته المصرفية

أكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، أن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لرئاسة الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورئاسة مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتوّج مسيرة طويلة من الجهود لمحافظ البنك المركزي، ويترجم الثقة الكبيرة يحظى بها لدى المجتمع المصرفي الدولي، والتي كان منها اختياره نهاية العام الماضي من مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وأضاف: “كما يأتي هذا الاختيار الذي يحمل الصفة الدولية لكي يعكس مدى نضج الاقتصاد المصري والشوط الكبير الذي قطعه، ويعزز المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مع البنوك العاملة في السوق المصري على مدار السنوات القليلة الماضية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والأزمة العالمية الحالية، ما يؤكد إدارة “عامر” الحكيمة للبنك المركزي وتنفيذ سياساته النقدية، بما جعل السوق المصرفية تشهد استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم”.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي، اختارت طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر القادم، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أن “عامر” سيلقي كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.