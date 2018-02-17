رئيس آي دي تي يتنافس على عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين‎

المال – خاص يتنافس المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة شركة "آي دي تي" للاستشارات والنظم على عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين العامة، وشعبة الكهرباء بها عبر قائمة "اتحاد المهندسين"، والتى يترأسها الدكتور مصطفى أبو زيد نقيب للمهندسين. وقال سعيد لـ"المال" إن انتخابات نقابة المهند

المال – خاص



يتنافس المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة شركة “آي دي تي” للاستشارات والنظم على عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين العامة، وشعبة الكهرباء بها عبر قائمة “اتحاد المهندسين”، والتى يترأسها الدكتور مصطفى أبو زيد نقيب للمهندسين.

وقال سعيد لـ”المال” إن انتخابات نقابة المهندسين ستنعقد على مرحلتين المرحلة الأولى هى مرحلة انتخاب نصف أعضاء مجالس إدارات الشعب الرئيسية من مضى على انتخابهم أربع سنوات ورؤساء النقابات الفرعية وذلك يوم الجمعة 23 فبراير الحالى، والمرحلة الثانية تتضمن انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين بمجلس إدارة النقابة العامة وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل.

وطالب سعيد من مجلس النقابة القادم بذل جهد كبير من أجل أجل خدمة جموع المهندسين وأسرهم فى كل أنحاء الجمهورية سواء الخدمات الإدارية داخل النقابة، بالعمل على انجاز مشروع تطوير النقابة إدارياً وتطوير مبنى النقابة لضمان حسن تأدية الخدمات النقابية وكذا خدمات النوادى من خلال العمل على زيادة نوادى ودور المهندسين المنتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة المهندسين المغتربين، وتعظيم الغطاء الصحى للمهندسين وتحسين جودة برامج الرعاية الصحية بالنقابة لرعاية المهندسين صحياً.

إضافة إلى تسهيل تقديم المعاشات لأسر مستحقى المعاش من المهندسين الراحلين وتنفيذ برامج تأمين على الحياة “ضد مخاطر المهنة/العجز” حفاظاً على كرامة المهندسين وكذا تفعيل لجنة لرعاية شئون المهندسات للعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهن ورعاية مصالحهن لدى أصحاب العمل. وتخطيط وتنفيذ مشاريع اسكان للمهندسين.

وأكد على أن الخدمات الإلكترونية التى يقدمها الموقع الإلكترونى لنقابة المهندسين يجب أن توازى التقدم الهائل فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومن المنطقى أن يكون هناك تطبيق للهاتف المحمول يمكن المهندس من التفاعل مع النقابة الفرعية / الرئيسية بشكل أكثير تييسيراً.

وأضاف: على مجلس النقابة القادم أن ينأى بالنقابة ومجلس إدارتها عن الشللية وألا يكون منحازاً أو محسوباً على أحد التيارات السياسية وألا يعمل إلا على ما يكلفه به المهندسون من القيام على مصالحهم ويكون تركيزه على عودة الريادة لنقابة المهندسين المصرية على كافة المستويات الإقليمى والعربى والعالمى، والتواصل مع الحكومة والبرلمان لاستصدار التشريعات اللازمة للحد من الاستعانة بالمكاتب الأجنبية الإستشارية طالما يوجد بديل مصرى أوالعمل على وضع شرط التحالف مع المكاتب الإستشارية المحلية لنقل الخبرات للتخلى عن الإستعانة بالمكاتب الأجنبية بشكل تدريجى.

كما يجب الاهتمام بشباب المهندسين من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبيه وورش عمل مهنيه على فترات منتظمة بتكلفة يستطيع المهندس حديث التخرج تحملها وذلك لمواكبة مطالب سوق العمل وحتى يتسنى لشباب المهندسين ايجاد فرص عمل مناسبة، وعقد حلقات نقاش بينهم وبين أجيال مختلفة من المهندسين بهدف نقل الخبرات وتحقيق التواصل بين الأجيال بما يعد إستثماراً فى المستقبل وأيضاً اتاحة تدريب لطلاب الجامعات فى المكاتب والشركات و ذلك بالتنسيق عبر النقابة، والعمل على دراسة أسواق العمل الإقليمية (العربية / الإفريقية / الأوروبية) وتحديد الإحتياجات والتواصل مع وزارة التعليم العالى لتحديث المناهج لتواكب تحديث التخصصات المطلوبة خارجياً للعمل على جذب تنفيذ الأعمال عن بعد (Outsource).

وعدم إغفال الدور العلمى للنقابة وزيادة العمل على تنفيذ مؤتمرات علمية لتنمية نشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسيه ، وتنفيذ برامج لتسهيل حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية / الخارجية باسعار مخفضة للمهندسين، وكذا إثراء المكتبة الالكترونية كى تحتوى على أحدث الكتب و المجلات العلمية فى كافة التخصصات الهندسية.



