رئيسي البورصة يواصل الهبوط في الختام

مصطفى طلعت واصل المؤشر الرئيسي للبورصة رحلة هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، لينهي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.42%، ليبلغ مستوى 13580 نقطة. على الجانب الخر،من جهته، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% ليصل إلى 721 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنس

مصطفى طلعت

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة رحلة هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، لينهي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.42%، ليبلغ مستوى 13580 نقطة.

على الجانب الخر،من جهته، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% ليصل إلى 721 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.18% عند مستوى 1619 نقطة، وسط تداولات بلغت 688 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهما من إجمالى 188 سهما متداولا، بينما هبط 66 وبقى 41 دون تغير.

