رئيسي البورصة ينهي تعاملاته مرتفعًا 0.55%

المال – خاصأنهى مؤشر البورصة الرئيسي، تعاملاته بجلسة، اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع الجاري- على ارتفاع 0.55% عند 13891 نقطة، متجاوزًا نوبة جني الأرباح خلال 3 جلسات متوالية.وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 815 نقطة، صاعدًا 1%، وارتفع اﻷسع نطاقًا بـ 0.92% عند 1809 نقطة، فيما تراجع ن

المال – خاص

أنهى مؤشر البورصة الرئيسي، تعاملاته بجلسة، اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع الجاري- على ارتفاع 0.55% عند 13891 نقطة، متجاوزًا نوبة جني الأرباح خلال 3 جلسات متوالية.

وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 815 نقطة، صاعدًا 1%، وارتفع اﻷسع نطاقًا بـ 0.92% عند 1809 نقطة، فيما تراجع نظيره متساوي الأوزان 0.27% عند 2389 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، من إجمالي اﻷسهم المتداولة، والبالغة 193، وارتفع أداء 79 سهمًا، وتراجع 96، بينما لم يتغير أداء 18 أخرين.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 52.6 و17.7 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بقيمة 70 مليون جنيه.