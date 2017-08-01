رئيسى البورصة يتراجع منفردًا بمستهل تعاملات الثلاثاء

أسماء السيد استهل مؤشر البورصة الرئيسى "egx30" تعاملاته بجلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.02% عند 1347 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 705 نقاط بـ 0.92%، كما ارتفع مؤشر "egx50" متساوى الأوزان بـ0.24% عند 2081 نقطة، ونظيره "egx100" الأوسع نطاقًا بـ 0.7% عند 1599 نقطة.

أسماء السيد

استهل مؤشر البورصة الرئيسى “egx30” تعاملاته بجلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.02% عند 1347 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 705 نقاط بـ 0.92%، كما ارتفع مؤشر “egx50” متساوى الأوزان بـ0.24% عند 2081 نقطة، ونظيره “egx100” الأوسع نطاقًا بـ 0.7% عند 1599 نقطة.

وبلغت قيم التداول 89 مليون جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 105، سيطر الارتفاع على حركة 36 سهم، وتراجع 27 آخرين، بينما لم يتغير 42 سهم، وبلغ رأس المال السوقى 707 مليارات جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى مشتريات بلغت 32 مليون جنيه و 54.9 ألف جنيه على التوالى، مقابل اتجاه الأجانب للبيع بصافى بلغ 32 مليون جنيه.

وأنهت البورصة تعاملات أمس الإثنين على تراجع جماعى، وسجل المرشر الرئيسى “egx30” 13419 نقطة هابطًا بـ 0.45%، كما تراجع مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.11% عند 699 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا 0.17% عند 1588 نقطة، ونظيره “EGX50” متساوى الأوزان بـ 0.7% عند 2076 نقطة.