رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل حفل زفافها بسبب قيود «كوفيد-19»

قالت أرديرن إن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة بعد اكتشاف تسع حالات إصابة بمتحور أوميكرون في عائلة واحدة طارت إلى أوكلاند لحضور حفل زفاف في وقت سابق من هذا الشهر

اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن لتأجيل زفافها بسبب فرض قيود جديدة ذات صلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19،” حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وقالت أرديرن إن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة بعد اكتشاف تسع حالات إصابة بمتحور أوميكرون في عائلة واحدة طارت إلى أوكلاند لحضور حفل زفاف في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت رئيسة الوزراء تخطط للزواج نهاية الأسبوع المقبل لكن الاحتفال أرجئ.

وقالت: “انضممت للتو إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة من هذا القبيل نتيجة للوباء ولأي شخص وقع في هذا السيناريو، أنا آسفة للغاية”.

يتضمن ما يسمى بـ “الإعداد الأحمر” للاستجابة للوباء في البلاد تدابير مشددة مثل ارتداء الأقنعة المطلوبة والقيود المفروضة على التجمعات، وستدخل القيود حيز التنفيذ غدا الإثنين.

وقالت رئيسة الوزراء للصحفيين في ويلينجتون اليوم الأحد: “خطتنا لإدارة حالات أوميكرون في المرحلة المبكرة لا تزال هي نفسها مثل دلتا، حيث سنقوم بسرعة باختبار وتتبع الاتصال وعزل الحالات وجهات الاتصال من أجل إبطاء الانتشار”.

وشددت أرديرن على أن “اللون الأحمر ليس مغلقًا” ، مشيرة إلى أن الشركات يمكن أن تظل مفتوحة ولا يزال بإمكان الأشخاص زيارة العائلة والأصدقاء والتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.

كانت نيوزيلندا من بين الدول القليلة المتبقية التي تجنبت أي تفشي للأوميكرون ، لكن أرديرن أقرت الأسبوع الماضي أن تفشي المرض كان حتميًا نظرًا لارتفاع قابلية الانتقال.

وتمكنت البلاد من احتواء انتشار متحور دلتا، بمتوسط حوالي 20 حالة جديدة كل يوم. لكنها شهدت عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد ويدخلون في الحجر الصحي الإلزامي المصابين بأوميكرون.

وقد تسبب ذلك في ضغوط على نظام الحجر الصحي ودفع الحكومة إلى تقييد وصول المواطنين العائدين بينما تقرر ما يجب القيام به حيال إعادة فتح حدودها، مما أثار غضب العديد من الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى نيوزيلندا.

يشار إلى أن حوالي 93% من النيوزيلنديين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر تم تطعيمهم بالكامل و 52 % حصلوا على حقنة معززة. بدأت الدولة للتو في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وقالت أرديرن إن الأسرة من منطقة نيلسون مارلبورو حضرت حفل زفاف ومناسبات أخرى أثناء تواجدها في أوكلاند ، وتشير التقديرات إلى أنهم كانوا على اتصال بـ “أكثر من 100 شخص في هذه الأحداث”.

وأضافت: “هذا يعني أن أوميكرون يتم تداوله الآن في أوكلاند وربما منطقة نيلسون مارلبورو إن لم يكن في أي مكان آخر”.