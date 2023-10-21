رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بضرورة إيصال المساعدات لغزة وإطلاق مبادرة لحل الدولتين

قالت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا إن الصراع في قطاع غزة ليس إقليميا ولكنه صراع من أجل الحضارة، والمساعدات الخاصة بنا والخاصة بأهل قطاع غزة يجب إيصالها إليهم، ومن وجهة نظري يجب أن يكون هناك حوار سلمي.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام 2023 والمنعقدة الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة.

وأضافت ميلوني أن الإرهاب أضعف بعض الدول خاصة العالم الإسلامي والذي تستخدمه حماس في حوارها، وأيضا الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إيطاليا تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام.

وتابعت رئيسة وزراء إيطاليا : يجب أن نكون مع الأطفال الأبرياء في هذه المنطقة، ويجب أن تكون المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لشعب قطاع غزة أكبر، ولدينا قلق كبير جدا من وجود بعض الرهائن الإيطاليين لدى حماس في قطاع غزة ومن ضمنهم كبار السن.

وأوضحت ميلوني أنه يجب عدم التصعيد حتى لا نخسر أكثر، ويجب إطلاق مبادرة سياسية لحل الصراع والأزمة والتي تقوم على حل الدولتين.