رئيسة تنزانيا تشكر السيسي على دعمه في تنفيذ سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية

أعطت الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، الإشارة ببدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا.

وذلك خلال الاحتفالية التي تمت إقامتها بهذه المناسبة، ويحضرها وفد حكومي مصرى رفيع المستوى، يترأسه وزيرا الخارجية والاسكان، ويضم مسئولى التحالف المصرى لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” المنفذ لمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية.

وتقدمت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل، ومساندته للدولة التنزانية، فى تحقيق حلمها الكبير، بتنفيذ مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، على نهر روفيجى، كما تقدمت بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعته المباشرة لسير العمل بالمشروع، وزيارته المتكررة لمتابعة تقدم التنفيذ على أرض الواقع، وجهوده فى تذليل جميع العقبات.

كما تقدمت، بالشكر لمسئولى التحالف المصرى لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” المنفذ لمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، ولجميع العاملين من التنزانيين والمصريين، الذين يواصلون الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة طوال العام، من أجل الانتهاء من هذا المشروع العظيم لخدمة الشعب التنزاني.