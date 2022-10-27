رئيسة بعثة صندوق النقد: مجلس إدارتنا سينظر الاتفاق الذي تم مع مصر قريبا

قالت إيفان هولر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر إن اتفاق البرنامج الجديد مع مصر سوف تنظر من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا .

وقالت هولر أنهم سعداء لإعلان أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا لاتفاقية تمتد إلى 46 شهرا ، وقيمة البرنامج 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية ، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين لمصر .

وأوضحت أن الهدف أن يكون هناك مواجهة للأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها أزمة الحرب الأوكرانية ، ومن أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص .

وقالت إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات بمختلف أنحاء العالم بما فيها مصر ، وصندوق النقد الدولي يتعاون مع السلطات المصرية من أجل أن يكون هناك تعديلات هيكلية لأجل الوصول لالتزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء التحديات والضغوط الدولية .

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توصل مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي ، وهي الخطوة التي تأتي قبل التصديق على البرنامج بالعرض على مجلس إدارة الصندوق .

المفاوضات مع صندوق النقد لا تمس المواطن محدود الدخل

وفي يوليو الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.

وكان وزير المالية محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، للمال إن المفاوضات مع الصندوق ، على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد ، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.

وفي وقت سابق ارتفع سعر الدولار اليوم إلى مستويات تقارب 20%، عن مستويات نهاية تعاملات أمس، ليسجل ..22.25 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك، وذلك لأعلى مستوى له.

وجاء الارتفاع بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

كما قال البنك المركزي المصري ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

واشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.