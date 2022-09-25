رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم إضافة المزيد من التخفيضات الضريبية

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترس إضافة المزيد من التخفيضات الضريبية في العام الجديد، جنبا إلى جنب مع التخفيضات المُعلنة هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” دون أن تذكر مصدر هذه المعلومات.

قالت الصحيفة إن التخفيضات الجديدة ستشمل المزيد من التخفيضات في ضريبة الدخل وخصومات للمدخرين والمطالبين بإعانات الأطفال، ومن المرجّح أن يُعلن عنها كجزء من الميزانية الكاملة العام المقبل.

أعلن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ يوم الجمعة الماضي عن مراجعة ضريبية، إلى جانب أكبر تخفيض في الضرائب بالميزانية منذ عام 1972.

يعكف مسؤولو وزارة الخزانة على إعداد قائمة بـ “نقاط الضعف” التي تُثني البريطانيين عن كسب المزيد، كجزء من مراجعة النظام الضريبي، وفقاً لتقرير الصحيفة.

إضافة المزيد من التخفيضات الضريبية

يمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات الضريبية إلى زيادة الضغط على الجنيه الإسترليني. ودفع إطلاق السياسة السريعة البالغة 220 مليار جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة إلى انخفاض الجنيه إلى أقل من 1.11 دولار لأول مرة منذ عام 1985، حيث قاد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق.

قالت الصحيفة إن مراجعة العلاوات السنوية والممتدة مدى الحياة على المعاشات التقاعدية، والتي تشجع الموظفين حالياً على التقاعد مبكراً لتجنب “فخ الضرائب”، يمكن أن يستفيد منها ما يصل إلى 1.6 مليون مدخر. سيحصل الموظفون الذين يكسبون أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني أيضاً على بدل شخصي كامل لضريبة الدخل، يصل إلى إعفاء ضريبي يبلغ 5000 جنيه إسترليني سنوياً لأصحاب أعلى دخول، وفقاً للتقرير.

أضافت أن وزير الخزانة يدرس أيضاً إلغاء الرسوم على من يزيد دخلهم عن 50 ألف جنيه إسترليني ويطالبون بإعانة الطفل.