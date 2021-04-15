بنـــوك

رئيسة «المركزي الأوروبي»: اقتصاد منطقة اليورو يسير «على عكازين»

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا يمكن لاستغناء عن العكازين، المالي أو النقدي، حتى يتمكن المريض من السير وحده.
خالد بدر الدين 2:12 ص, الخميس, 15 أبريل 21 2:12 ص, الخميس, 15 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو يشبه مريض خرج من أزمة حادة لكنه مازال يسير على عكازين وهما التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل وجاءت هذه التصريحات فى مشاركة نادرة منها أثناء المباحثات الدائرة بخصوص سياسات البنوك المركزية وتشير لرفض مقترحات عبر عنها بعض محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو عندما تحدثوا عن البدء في تقليص مشترياتهم من السندات ربما من يوليو.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا يمكن الاستغناء عن العكازين، المالي أو النقدي، حتى يسير المريض وحده.

البنك المركزى الاوروبي يؤكد ان اقتصاد منطقة اليورو مازال هشا

وكان البنك المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاجارد عزز في مارس هذا العام من وتيرة مشتريات السندات لاحتواء طفرة في العائد.

كريستين لاجارد تعززمن مشتريات السندات

و تستهدف كريستين لاجارد من مشتريات السندات توفير القروض بأسعار رخيصة للحكومات والشركات والأُفراد وسط استمرار تداعيات وباء فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  بنك مصر يحقق 24 مليار جنيه صافي أرباح قبل الضرائب

وكان لويس دي جويندوس نائب لاجارد أبدى رأيا مماثلا عندما قال: “مخاطر السحب المبكر للإجراءات أعلى من مخاطر الإبقاء عليها”.

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الاوروبى ترى ان اقتصاد منطقة اليورو يشبه المريض الذى يحتاج عكازين

ويجتمع المشرعون بمنطقة اليورو الأسبوع القادم، ومن غير المتوقع أن يعدلوا السياسة النقدية المتبعة، وربما يناقشون مستقبل برنامج شراء السندات.

وكان صندوق النقد الدولي طالب دول منطقة اليورو بتقديم تحفيز مالي إضافي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويرى الصندوق أن هذا التحفيز يدعم النمو الاقتصادي بحوالى 2% من الناتج بنهاية العام القادم والحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وأوضح الصندوق في توقعاته لمنطقة اليورو إنه يمكن إتباع التدعيم المالي الإضافي بانضباط أشد عقب تقليص الطاقة غير المستغلة.

البنك المركزي الأوروبي: التحفيز المالي سيعود بمنافع أعظم على الأُسر منخفضة الدخل

وأكدت كريستين لاجارد أن التحفيز المالي سيعود بمنافع أعظم على الأُسر منخفضة الدخل وآثاره الجانبية أقل من زيادة التحفيز النقدي.

اقرأ أيضا  تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 في البنوك المصرية

وقدمت دول منطقة اليورو تحفيزا ماليا وبرامج لضخ السيولة بأكثر من 3تريليونات يورو العام الماضي لكي لا تتوقف عجلة اقتصاداتها.

وأعلن البنك المركزى الأوروبى أن إيطاليا وغيرها تطبق إجراءات دعم جديدة في ظل إغلاقات مواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وذكرت كريستين لاجارد تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو وفقا لتوقعات فبراير بعد زيادة بيناير ليقلص توقعات النمو الاقتصادي بالربع الأول.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو نزل 1.0% فى فبراير.

وانخفض 1 % بفبراير على أساس شهري وهبط 1.6% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات السوق بتراجع شهري 1.1% وسنوي 0.9%.

و قالت كريستين لاجارد إن الإنتاج الصناعي زاد 0.8% بيناير الماضى بأساس شهري و0.1% بأساس سنوي بالمقارنة بيناير العام الماضى.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يناقش تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شمل الإنتاج الضعيف على أساس شهري في فبراير الماضى جميع القطاعات وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر هبوط بلغ 1.9%.

وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر مكاسب في يناير ولكن قطاع الطاقة تراجع 1.2% بفبراير ونزل قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة 1.1%.

وسجل الإنتاج في فبراير أكبر تراجع في فرنسا ومالطا واليونان كما هبط في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانكمش الاقتصاد الأوروبي 0.7% في الربع الأخير من 2020 مقابل الربع السابق بسبب هبوط استهلاك الأسر نتيجة إغلاقات كوفيد-19.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد بدر الدين

ملف الكاتب خالد بدر الدين

اقرأ أيضاً

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي مع «إي فاينانس» ومشيخة الأزهر لتفعيل التحصيل الإلكتروني للأخيرة

منى صلاح 10:11 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع

منى صلاح 5:46 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-4-2021

أحمد الكومي 5:27 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم علي استقرار مقابل الجنيه

فاطمه امام 4:25 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 3:58 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

سعر الدولار يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 3:43 م, الأربعاء, 14 أبريل 21