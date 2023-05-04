رئيسة المحكمة العليا بكينيا تزور «الدستورية العليا» في مصر لدعم التعاون

اجتمع أمس المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع السيدة مارثا كومي كبيرة القضاة ورئيسة المحكمة العليا بكينيا.

جات ذلك خلال زيارتها لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية في كلا المحكمتين المصرية والكينية.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلي رأسها المجال القضائي الدستوري.

وحضر اللقاء نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين بها، وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي المستشار رئيس المحكمة علي حفاوة الاستقبال، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين؛ وتم الاتفاق على إطار التواصل القضائي فيما بينهما.

نجوى عبدالعزيز