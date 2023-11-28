رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى محطة الجيزة

قامت اليوم رئيسة المجر كتالين نوفاك بزيارة محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر، والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية. وكان فى استقبال رئيسة المجر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الذي قام بالترحيب بها. وأعرب عن سعادته وعن سعادة كل العاملين بوزارة النقل بالزيارة التاريخية لها لهيئة السكك الحديدية .

وقامت رئيسة المجر خلال زيارتها للمحطة بالتوقيع في سجل الزيارات التاريخية لسكك حديد مصر. حيث أشار وزير النقل إلى أن السكك الحديدية المصرية أول وأقدم سكك حديد في إفريقيا والشرق الأوسط. وتعد من أوائل الدول على مستوى العالم.

وذكر أنه قد بدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كم عام 1851. وتم الانتهاء من إنشاء هذا الخط عام 1854. وأن محطة مصر برمسيس هي المحطة الرئيسية المركزية لخطوط شبكة السكك الحديدية وتشمل 19 رصيف ومتحف خاص بآثار والمقتنيات التاريخية لهيئة سكك حديد مصر.

وأضاف وزير النقل انه منذ عام 2014 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها سواء للوحدات المتحركة أو للبنية الاساسية من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الاشارات، بالإضافة إلي تنمية العنصر البشري، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بمنظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم وتنقل 1.2 مليون راكب يوميا.

ثم استقلت رئيسة المجر احد القطارات التي تتكون من عربات درجة ثالثة مكيفة تم تصنيعها في المجر وتوريدها لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية والمتجه من محطة مصر برمسيس حتى محطة الاقصر.

صفقة الـ1350 عربة تعتبر الأكبر في تاريخ السكة الحديد

وتم استقلال القطار من محطة مصر برمسيس حتى محطة الجيزة، حيث تدخل تلك العربات في اطار صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والجاري استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وهى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس السيسى لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000 كم وربطهما معاً.

وأوضح وزير النقل ان هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا ان توجيهات الرئيس السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

وأثناء مرور القطار من محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بإتجاه محطة الجيزة، قدم وزير النقل شرح مختصر لـ«رئيسة المجر» عن المحطة وان انشائها كان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لوزير النقل بضرورة وضع حل لمشكلة الازدحام بميدان رمسيس وبمحطة سكك حديد مصر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر ومستخدمي هذا المرفق الحيوي.

اختيار موقع متميز بالجيزة لإقامة محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني

وقال الوزير أن عدد سكان مصر وصل حالياً إلي أكثر من 105 مليون نسمة منهم 40% من سكان محافظات الصعيد مما استلزم التخطيط لإنشاء محطة لخدمة قطارات الوجه القبلي وعدم الاعتماد فقط علي محطة رمسيس كمحطة نهائية ونقطة بداية للركاب وانه بعد عمل الدراسات اللازمة قامت وزارة النقل باختيار موقع متميز وعبقري للمحطة بمنطقة بشتيل بالجيزة على مساحة 57 فدان (3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس) وهي منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر وتقع على 4 محاور رئيسية تُسهل نقل الحركة منها، كما ان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.

ولفت الى أن المحطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني ستقدم مستويات عالمية من الخدمات لتشكل افق جديدة وتحول هائل ونقلة حضارية كبيرة في محطات السكك الحديدية بمصر.

وقد غادرت رئيسة المجر من محطة الجيزة لاستكمال زيارتها لمصر وفقا للجدول المحدد.

جدير بالذكر أن صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب قد وصل منها حتى الآن 846 عربة وتتكون تلك الصفقة من (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 اولي مكيفة و210 ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة)، وقد ساهمت الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، والعربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.