رئيسة القومي للمرأة تشارك بأولى جلسات برنامج She Strikes لتشجيع رواد المستقبل

تشارك الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في اولي جلسات برنامج She Strikes والذي تنطلق أولى دوراته عبر الأنترنت بعنوان “The Leaders Cycle” في الرابع والعشرين من مايو.

ويتطلع البرنامج بوجه عام إلى تشجيع رواد المستقبل والشباب الواعد على بناء القدرات واستغلال الإمكانيات المتاحة أمامهم؛ وذلك عن طريق الاستفادة من بعض القصص الملهمة التي تشاركها أنجح السيدات فى مجالاتهن خلال كلماتهن مع الحضور.

و يهدف برنامج She Strikes – الممتدة أنشطته على مدار السنة – إلى تعزيز التواصل بين الأجيال الصاعدة والخبراء من مختلف المجالات، لخلق بيئة محفزة لدعم الشباب، وتوجيههم خطوة بخطوة لتحقيق أهدافهم الوظيفية.

كما يسعى البرنامج إلى إطلاق جلسات شهرية – مدة كل جلسة ساعة- وتستضيف كل جلسة متحدثة لمشاركة قصة نجاحها وإنجازاتها.

ويستهدف برنامج “She Strikes” مختلف الفئات العمرية، بداية من 18عامًا فأكثر، ابتداءً من طلاب المدارس الثانوية والجامعات وصولًا إلى الموظفين والرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر ان تُطلق مسابقة على مدار الدورات للحصول على فرصة للمشاركة في اجتماع ثنائي لمدة 30 دقيقة مع إحدى المتحدثات الملهمات، للاستفادة من خبراتهن في الوصول إلى أهدافهن. وتقوم المسابقة على عدة أسئلة تُرسل للحضور عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم اختيار أربع فائزين.

و تحقق Creative Industry Summit ((C-S أقصى الطموحات، من خلال تدشين عدة أنشطة على مدار العام، وعلى رأسها برنامجShe Strikes” “، لضمان خلق بيئة ملهمة ومحفزة وحيوية للجيل القادم.

ويمكن لمن يرغب في الحضور إرسال طلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وانتظار رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني يتضمن رابط الدعوة.

من جانبها ، قالت مي سلامة، المؤسس المشارك لـ (C-S): “نسعى إلى سد الفجوة بين الرواد المصريين من مختلف المجالات مع غيرهم من الشباب في كل أنحاء مصر؛ وذلك لضمان نجاح مشاريعهم وتحويل أفكارهم الخلاقة إلى واقع.

واوضحت انه يعد هذا جانبًا أساسيًا من منصة C-S، التي تعمل جاهدة على مساعدة الجميع في تحقيق الإنجازات المرجوة، مع المساهمة أيضًا في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإبداعي، لما له من دور مشهود في توجيه قادة الغد، وهذا ما نحرص على القيام به من خلال She Strikes. “

ووجهت سلامة الشكر إلي الدكتورة مايا مرسي، مؤكدة انها تمتلك رصيد متميز من الخبرة، كونها واحدة من ضمن الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر.

كما وجهت الشكر لجميع المتحدثات، على تخصيص ساعة من أوقاتهن الثمينة لمشاركة قصص نجاحهن الملهمة والإجابة عن أسئلة المشاركين في الجلسة واستفساراتهم. علاوة على ذلك، لافته الي انه من المقرر ان تقام مسابقة لاختيار أربع فائزين لحضور اجتماع ثنائي مع إحدى السيدات الملهمات لمدة 30 دقيقة.”