رئيسة الشركة القابضة للسياحة تفتتح فرعيين تجاريين بالإسكندرية

عصام عميرةافتتحت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صباح اليوم، فرع كامب شيزار التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية بمساحة 270 مترا، وتم تطويرة ذاتيا بجهود الشركة.وأضاف البيان أن حطبة افتتحت أيضا فرع باكوس التابع لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات، وتم تطويرة بمشاركة رويال للاستيراد والتص

عصام عميرة

افتتحت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صباح اليوم، فرع كامب شيزار التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية بمساحة 270 مترا، وتم تطويرة ذاتيا بجهود الشركة.

وأضاف البيان أن حطبة افتتحت أيضا فرع باكوس التابع لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات، وتم تطويرة بمشاركة رويال للاستيراد والتصدير، وتبلغ تكلفة التطوير والبضاعة 10 ملايين جنيه، بعائد مشاركة 425 ألف جنيه ترتفع بنسبة 10% اعتبارا من العام القادم.

وتستهدف الشركة القابضة خلال الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019 تحقيق إجمالى إيرادات حوالى 392 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالى 2016/2017، وصافى ربح حوالى 269 مليون جنيه بمعدل نمو 65% عن عام 2016/2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالى 2016/2017، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% عن المتحقق فى عام 2016/2017.