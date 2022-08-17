رئيسة التشخيص المتكاملة تشترى 7.3 مليون سهم فى بورصة لندن للأوراق المالية

أفصحت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية،عن شراء هند الشربينى رئيسة مجلس الإدارة 7.3 مليون سهم إلى حصتها من بورصة لندن للأوراق المالية.

وقالت التشخيض المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذه الحصة جرى شراؤها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 أغسطس من الأسهم المدرجة فى بورصة لندن عبر شركة (Hena Holdings) المملوكة لهند الشربينى.

وارتفعت حصة ( Hena Holdings) فى التشخيص المتكاملة القابضة بعد تلك الصفقات من 25.5 % إلى 26.71 %، وهى أكبر حصة مملوكة بين مساهمى الشركة.

وعبرت هند الشربينى عن اعتزازها بزيادة حصتها فى الشركة وما تحققه من نمو متسارع فى أنشطتها على مستوى الأسواق الأربعة الأساسية التى تنتشر بها وتقدم خدماتها لملايين المواطنين .

التشخيص المتكاملة : مؤسسة التمويل الدولية رفعت حصتها إلى 5% مارس الماضى

وأفصحت التشخيص المتكاملة القابضة فى 31 مارس الماضى عن قيام مؤسسة التمويل الدولية برفع حصتها فى أسهم الشركة إلى 5% عبر صندوق استثمار تابعة لها.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الزيادة تمت عبر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها متخصص فى الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتى فى إطار الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية التى قدمت حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم خطط التوسع التى تتبانها الشركة خلال الفترة القادمة.

وبدأ التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2018، عبر ضخ ملايين الدولارات فى سوق نيجيريا باعتباره من أكبر الأسواق الأفريقية من حيث الكثافة السكانية.

التشخيص المتكاملة القابضة شركة مدرجة فى بورصتى لندن ومصر

بورصة لندن

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو 2021.

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو 2021 بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

وتضم الشركة عدة علامات تجارية فى سوق التحاليل المصرى، مثل معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

ووقعت الشركة فى 20 ديسمبر الماضى اتفاقية استحواذ على سلسلة مراكز أشعة باكستانية بقيمة 72.3 مليون دولار ،وقالت فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها مع مجموعة Evercare للاستحواذ على حصتها البالغة (50%) من أسهم مركز إسلام آباد التشخيصى الرائد فى باكستان.

وتأتى هذه الصفقة فى إطار خطة التشخيص المتكاملة للتوسع الجغرافى واستغلال الفرص فى الدول التى تتسم بتنوعها السكانى وقلة الكيانات الرائدة فى مجال الاختبارات التشخيصية.

كما أعلنت الشركة فى 17 مارس الماضى افتتاح المركز الخامس لمعامل البرج سكان للأشعة بكابيتال بيزنس بارك- مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر فى طار خطة توسعات لإنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر.

عمومية الشركة تقر أعلى توزيع أرباح فى تاريخها على المساهمين بقيمة 1.3 مليار جنيه

هند-الشربيني-الرئيس-التنفيذى-لشركة-التشخيص-المتكاملة-القابضة–IDH-

وكشفت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.

وأقرت عمومية الشركة فى 8 يونيو الماضى أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه تقريبا.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الماضى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021.