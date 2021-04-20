رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تزور مصر للمرة الأولى وتوقع علي اتفاقات لتعزيز الاقتصاد الأخضر

تزور رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، لأول مرة منذ انتخابها، مصر يومي 21 و22 أبريل الجاري لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع السلطات ومجتمع الأعمال المصرية، وفق بيان صحفي للبنك.

وقد صرحت قبيل الزيارة: “مصر واحدة من الدول القليلة التي لم تدخل في الركود العام الماضي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. إلا أنها قد تضررت بشدة. ومن جانبه يلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم البلاد في هذه الأوقات الصعبة للمساعدة في التغلب على هذه النكسات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل تحقيق انتعاش سليم ومستدام وشامل.”

وسوف تلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال زيارتها، كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

كما ستلتقي رئيسة البنك بمحافظ القاهرة، خالد عبد العال، ومحافظ الإسكندرية، طاهر الشريف، وممثلين من الهيئة القومية للسكك الحديدية والقطاع الخاص، الشريك الرئيسي لأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي إطار دعم البنك في انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ستوقع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيات لتطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة في البلاد.

مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.