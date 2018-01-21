رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تزور مصر 10 فبراير

ياسمين فواز عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية اليوم الاحد لقاءً مع خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وفق بيانفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير المكسيكي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشت

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية اليوم الاحد لقاءً مع خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وفق بيان

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير المكسيكي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد تريب أن المكسيك ومصر تحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لبدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

كما أوضح أن بلاده تنظر إلى مصر كدولة صديقة، موضحاً حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح تريب أن جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ستزور مصر يوم العاشر من فبراير القادم، وذلك خلال زيارة لها للاتحاد البرلماني العربي، ونقل تريب تطلع بارون لمقابلة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، ووعد النائب طارق رضوان بإبلاغ عبدالعال بهذه الرسالة.

وعلى غرار اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والمزمع عقده الأسبوع القادم، أكد النائب طارق رضوان تطلع اللجنة في عقد لقاء بين أعضاء اللجنة وجميع سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك من أجل دعم العلاقات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى تريب رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية مكسيكية، وذلك لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، ووعد رضوان بنقل هذه الرغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.