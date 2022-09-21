رئيسة إريسكون مصر: قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموا ملحوظا عاما تلو الآخر‎‎

قالت ايفا اندرين الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون مصر ، إن قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموا ملحوظا عاما تلو الآخر‎‎، مشيرة إلى أن اريكسون عكفت على ان تقدم كافه الابتكارات العالميه للسوق المصرية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها إريكسون للاحتفال بمرور 125 عاما في تواجدها في السوق المصرية.

وأكدت على أن إريسكون حريصة على أن تساعد مصر في دعم التحول الرقمي.

وأوضحت أن الحفل اليوم يأتي في إطار توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات وشركة إريسكون والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي وخطه مصر 2030. .

وأشارت إلى أن مصر تعتبر سوقاً واعدا وغنيا بالمواهب التي تجعله في مصاف الدول التكنولوجية.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد تطورا ملحوظا وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات خلال الفتره المقبلة.