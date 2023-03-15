رئيس«بايونيرز كارد»: تجربة الفلبين ناجحة في «التأمين متناهى الصغر»

كشف جيريك لود رئيس شركة “بايونيرز كارد” للتأمين منناهى الصغر أن الفلبين لها تجربة رائدة في نشاط التأمين متناهى الصغر.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر أن شركته تغطى 20 مليون عميل فى الفلبين فى ذلك النشاط مشيرا إلى أن سر النجاح هو العمل خارج المكتب والنزول إلى حيث يتواجد العملاء.

واعتبر أن التأمين متناهى الصغر له طبيعة خاصة فى منتجاته وخاصة التى تغطى شريحة المزارعين لافتا الى أهمية توعية العملاء بتلك التغطيات وتوفير منتجات بسيطة بقسط منخفض.

ولفت إلى أهم ما يبحث عنه العميل هو سرعة تسوية وصرف التعويضات فى وثائق التأمين متناهى الصغر مما يساهم فى توسيع السوق.

وكشف عن تعاقد شركته مع 100 شريك فى نشاط التأمين متناهى الصغر بعضهم يعمل فى التكنولوجيا والباقى فى توزيع البوالص وتحصيل الأقساط إلكترونيا.

وأكد على أهمية الاستماع لمشكلات العملاء والعمل على حلها وتقديم قيمة مضافة لهم .