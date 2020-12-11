استثمار

رئيسا هيئتى الاستثمار بمصر والعراق يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي (صور)

في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت فى بغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020، استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق…

المال - خاص 2:26 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 2:26 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت فى بغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020، استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة.

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وتم خلال اللقاء استعراض التجربة المصرية في تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتباحث حول تبادل الخبرات الفنية بين هيئتي الاستثمار في البلدين في هذا الشأن.

ورحب المستشار محمد عبد الوهاب بالتعاون المشترك والمستمر مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق معرباً عن استعداد الهيئة لتدريب عدد من الكوادر العراقية في مصر على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

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كما أكد ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

وشملت الزيارة التعرف على الخدمات المقدمة للشركات من قبل مركز خدمات المستثمرين الرئيسي، فضلا عن تفقد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وزيارة عدد من المشروعات بها والتعرف على آليات سير العمل داخل المنطقة.

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وأشادت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بالتجربة المصرية، وما حققته مصر من نجاحات في الحفاظ على المشروعات القائمة في ظل جائحة فيروس كورونا والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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بقلم المال - خاص

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