رئيسا لجنة الإسكان بالبرلمان والمجلس التصديري في مؤتمر المال جي تي إم

- مناقشة استراتيجية ترويج العقارات في الخارجالمال- خاصيستعد عدد كبير من ممثلي الجهات والأطراف المعنية بمنظومة العقار في مصر لمناقشة ووضع استراتيجية لتصديره، وذلك من خلال فاعليات المؤتمر الثاني للتطوير العقاري الذي تنظمه شركة "المال-جي.تي.إم" بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الحالى.تشهد جلسات المؤتمر ال

– مناقشة استراتيجية ترويج العقارات في الخارج





المال- خاص

يستعد عدد كبير من ممثلي الجهات والأطراف المعنية بمنظومة العقار في مصر لمناقشة ووضع استراتيجية لتصديره، وذلك من خلال فاعليات المؤتمر الثاني للتطوير العقاري الذي تنظمه شركة “المال-جي.تي.إم” بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الحالى.

تشهد جلسات المؤتمر الذي يُعقد تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، مشاركة كل من المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، وأيمن سامي مدير مكتب مصر لمؤسسة جونز لانج لاسال “GLL” العالمية، المتخصصة في الاستشارات العقارية.

كما يشارك عدد من قيادات المؤسسات المالية ومن بينهم حسن حسين رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، ودكتور ياسر إسماعيل حسن رئيس بنك الكويت الوطني، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، بجانب المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة كولد ويل بانكر ميدل ايست، وغيرهم من المسئولين والمطورين العقاريين.

ومن المنتظر أن يسهم ويحضر فاعليات المؤتمر أكثر من 600 مسئول حكومي وبرلماني، ورؤساء لشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص، يمثلون الأطراف المختلفة لاستراتيجية تصدير العقار المرتقبة.

يذكر أن نشاط تصدير العقار يتمثل في تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية، أو حتى لمواطنين من نفس البلد، ولكنهم مقيمون في دول أخرى، وبالتالي يدفعون قيمة ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتقدر عوائده في العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وتعد شركة المال جي تي إم ذراع تنظيم المؤتمرات وصناعة وتوليد الأفكار لجريدة المال المصرية، ونظمت عشرات الفاعليات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، وتعقد سنويا 4 مؤتمرات، هي: حوار مع الحكومة، وPortfolio Egypt، وReal Estate Debate والمعروف بمؤتمر التطوير العقاري، وأخيرا مؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين CEOs Thoughts.