رئيسا كينيا وأوكرانيا يهنئان السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

المال- خاص تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الكينى، أوهورو كينياتا، والأوكرانى، بيترو بوروشينكو بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية ثانيةوقال السفير، بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الكينى وجه التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه فى ا

المال- خاص

تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الكينى، أوهورو كينياتا، والأوكرانى، بيترو بوروشينكو بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية ثانية

وقال السفير، بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الكينى وجه التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه فى الانتخابات لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الكينى، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بكينيا، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

كما قدم الرئيس الأوكرانى التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وما عكسته النتائج من ثقة كبيرة للشعب المصري في قيادة سيادته لمصر خلال الفترة الرئاسية القادمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار، ومؤكداً تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين علي مختلف المستويات.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الأوكرانى، مؤكداً الحرص على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وأوضح السفير، بسام راضي أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي لمتابعة تطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على دفعها إلى آفاق أرحب.