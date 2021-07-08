عقـــارات

رئيسا جامعة الأقصر وطيبة الجديدة يناقشان إقامة مستشفى جامعي بالمدينة

على مساحة 5 أفدنة وتسليم الجامعة ١٠٠ فدان
أحمد صبحي 2:08 م, الخميس, 8 يوليو 21 2:08 م, الخميس, 8 يوليو 21

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التقى المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينه الأقصر الجديدة، بالدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جهاز المدينة والجامعة، وذلك بحضور المسئولين من الجهتين.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد، أن اللقاء تناول بحث إقامة مستشفى جامعي تتبع كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة على مساحة 5 أفدنة، وتسليم الجامعة ١٠٠ فدان.

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مضيفا، تمهيداً لإنشاء الكليات المستقبلية التي ستضمها الجامعة بالإضافة لإقامة َملعب خماسي لكلية السياحة والفنادق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه عقب ذلك  تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بكليتي التربية والعلوم بالمدينة تمهيداً لتشغيلهما فى أقرب وقت، بجانب تفقد المواقع المقترحة لإنشاء الكليات المستقبلية بالمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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