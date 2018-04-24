رئيسا النقل البحري وميناء دمياط يشاركان في القمة الإفريقية لملاك السفن

محمود محسنيشارك حاليا اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط في القمة الافريقية لملاك السفن 2018 تحت عنوان "تعزيز الملكية الافريقية والمساهمة في الاقتصاد الافريقي الأزرق" التي يقوم بتنظيمها الاتحاد الإفريقي لملاك السفن تحت رعاية الاتحاد الإفريقي

محمود محسن

يشارك حاليا اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط في القمة الافريقية لملاك السفن 2018 تحت عنوان “تعزيز الملكية الافريقية والمساهمة في الاقتصاد الافريقي الأزرق” التي يقوم بتنظيمها الاتحاد الإفريقي لملاك السفن تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بدولة سيشل خلال الفترة من 23 – 25 إبريل.

وتهدف القمة إلى وضع خارطة طريق لاستغلال الموارد بافريقيا والالتزام بمفهوم الاقتصاد الازرق بصفته الدعامة الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي لافريقيا.

الجدير بالذكر أن القمة يحضرها رئيس جمهورية سيشل ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ولفيف من كبار الشخصيات والكيانات البحرية الهامة.



