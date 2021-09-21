سيـــاســة

رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن

"بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة
المال - خاص 9:14 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 9:14 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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نعت رئاسة الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: “فقدت مصر رجلا من أخلص أبناءها، وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق”.

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وأضاف: “بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.. قائدا ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر”.

وتابع: “الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن”.

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بقلم المال - خاص

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