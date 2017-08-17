رئاسة الجمهورية تنعى الراحل رفعت السعيد

خاص: أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا تنعي فيه المفكر والسياسى الراحل، رفعت السعيد، الرئيس الشرفى لحزب التجمع، الذى وافته المنيه اليوم بمنزله عن عمر يناهز 85 عاما..وجاء فى نص البيان: تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسي المفكر والسياسي الكبير الدكتور رفعت السعيد، الذي وافته المنية اليوم، و

خاص:

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا تنعي فيه المفكر والسياسى الراحل، رفعت السعيد، الرئيس الشرفى لحزب التجمع، الذى وافته المنيه اليوم بمنزله عن عمر يناهز 85 عاما..



وجاء فى نص البيان:

تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسي المفكر والسياسي الكبير الدكتور رفعت السعيد، الذي وافته المنية اليوم، وتتقدم رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة.



لقد فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى على مدار السنوات الماضية الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه.

كما مثل الدكتور، رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع. إن المحطات التاريخية الهامة التي عاصرها وشارك فى صياغتها الدكتور رفعت السعيد، وإسهاماته السياسية القيمة ستظل محفورة فى تاريخ الوطن بحروف مضيئة، وستبقي سيرة الفقيد خالدة فى ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام من الجميع بمختلف انتمائاتهم السياسية.

