«رؤية للتطوير» تتعاقد مع «السويدي للمرافق» لتقديم خدمات ذكية ومستدامة في «ستون بارك» و«ذا هيلز» بالتجمع الخامس

وقّعت شركة رؤية للتطوير العقاري عقود شراكة إستراتيجية مع شركة السويدي للمرافق، إحدى شركات السويدي إلكتريك، لتوفير خدمات ذكية ومستدامة في مشروعيْ ستون بارك وذا هيلز في التجمع الخامس.

يأتي ذلك في ضوء حرص شركة رؤية على توفير أعلى درجات الرفاهية لعملائها، وتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة الإستراتيجية مع كبرى الشركات العاملة بهذا المجال في مصر والشرق الأوسط.

وقّع عقد الشراكة كل من المهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رؤية للتطوير العقاري، والمهندس شريف شعلان الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للمرافق، بحضور عدد كبير من قيادات الشركتين.

وقال المهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رؤية للتطوير العقاري، إن الهدف من التعاقد هو تقديم خدمات متميزة وسهلة وذكية دون أي تعقيدات لعملاء مشروعيْ ستون بارك وهيلز في التجمع الخامس اللذين تمتلكهما الشركة،

وهذا ضمن إستراتيجية الشركة مؤخرًا بعقد شراكات مع الشركات ذات السمعة العالمية لتقديم الخدمات داخل مشروعاتنا وهو ما يعطي قيمة مضافة لمشروعات الشركة، في إطار سياسة رؤية للتطوير العقاري في التعاقد من المتخصصين للحفاظ على مرتكزات القوي في مشروعاتها.

وأضاف عادل أن التعاقد جاء بعد دراسة متكاملة لجميع الشركات العاملة في مصر واختيار الأفضل في إطار تقييم علمي لما تقدمه من خدمات تليق بمستوى عملاء الشركة، وأيضًا لكي تحافظ الشركة على البنية التحتية لمشروعاتها وللقضاء على أي شكوى من شكاوى العملاء.

على الجانب الآخر أكد المهندس شريف شعلان، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للمرافق: “إننا نفخر بالتعاون مع شركة رؤية للتطوير العقاري، لتنفيذ برامج ومبادرات تعزيز ورفع كفاءة إدارة مرافق البنية التحتية الكهربائية في واحدة من أكبر مشروعات الشركة، ما يؤكد حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات للمساهمة في توفير حياة أكثر رفاهية لعملاء الشركة وقاطني مشروع ستون بارك، وأيضًا مشروع ذا هيلز وخلق بيئة ومستقبل أفضل للجميع، خاصة أن شركة رؤية لديها خطط طموحة جدًّا خلال الفترة المقبلة، وهو ما شجعنا للدخول في شراكات إستراتيجية معها”. وأكد شعلان أهمية توقيع الشراكة الإستراتيجية مع شركة رؤية للتطوير العقاري.

وتابع أنه “مع التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تتزايد الحاجة لتبنّي الحلول التقنية المتطورة، سواء في المباني الذكية أم على نطاق أوسع للوصول إلى أعلى معدلات كفاءة الاستهلاك وتحقيق أهداف الاستدامة ولدينا منتجات متميزة وخدمات كثيرة سوف نقدمها للعملاء”.

يُذكر أن شركة رؤية للتطوير العقاري تمتلك محفظة عقارية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين متر مربع وتمتلك عددًا من المشروعات المتميزة،

منها كومباوند ستون بارك القاهرة الجديدة لراغبي الحياة العصرية والاستمتاع بالطراز الأوروبي المنعكس على بناء جميع الوحدات على مساحة تبلغ حوالي 460 فدانًا يقدم باقة الخدمات والمرافق المتنوعة، وبنسبة بنائية تصل إلى حوالي 17% فقط من إجمالي المساحة، والباقي مساحات خضراء وخدمات.

ولدى شركة رؤية العديد من المشاريع في محفظتها، والتي تشمل مشروع تلال السخنة، ومشروع تلال شورز على شاطئ البحر الأحمر، وتلال الساحل، ومشروع تلال سول في الساحل الشمالي، وأيضًا مشروع تلال إيست، ومشروع ستون تاورز، وهو مشروع تجاري متميز.