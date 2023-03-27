«رؤية للتطوير العقاري» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاستشاري محرم باخوم

أبرمت شركة رؤية للتطوير العقاري شراكة مع بيت الخبرة إيس محرم باخوم للاستشارات الهندسية كشريك استراتيجى لضمان أعلى مستويات الجودة لجميع مشروعات رؤية .

ووفقاً لبيان صحفي ستعزز الاتفاقية قدرات رؤية العقارية على تطوير عمليات التشغيل مع الالتزام بالقواعد العالمية في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى إدارة محفظة المشاريع والإشراف العام – بما في ذلك إدارة التكلفة والبناء وإدارة الموقع والهندسة القيمية وضمان توفير معايير الجودة المتميزة ضمن الجداول الزمنية.

أهمية الشراكة

وجدير بالذكر أن خبرة باخوم ممتدة في إنشاء مشروع عمرانى متكامل الجودة والتصميم تؤهله ليكون جاهزًا للتشغيل بالتعاون مع شركاء النجاح، حيث تبحث الشركة على التطوير في كل مجال والالتفات إلى أدق التفاصيل بغض النظر عن التكلفة لتحقيق معايير ومواصفات عالية الجودة.

وقال محمد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقاري: سنواصل تعزيز الأعمال ومحرم باخوم شركة لها خبرات دولية .

خبرات ممتدة

قيما محمد الغزولي ، مدير تطوير الأعمال الإقليمي في محرم باخوم: “نتطلع إلى التعاون في العديد من الجبهات و المشاريع، والشراكة قد تكون طويلة الأمد بما يهدف لتشكيل فريق عمل قوي ومتكامل لخدمة السوق العقاري المصري.

تمتلك رؤية للتطوير العقاري مشاريع في مواقع رئيسية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك تلال في الساحل الشمالي، وكذلك في العين السخنة

إضافة إلى ستون بارك وهيلز في القاهرة الجديدة، حوالي 5.7 مليون متر مربع منها قيد التطوير، مع ما يقرب من 3.1 مليون متر مربع من الأراضي التي سيتم تطويرها.

مشروعات قائمة

وقد قامت الشركة بتسليم 4800 وحدة؛ إضافة إلى 11000 وحدة قيد التطوير، وإجمالي 3,300 أسرة مقيمة في مشاريعها.