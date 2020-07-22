رؤية للتطوير العقاري: تطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة يفيد ملف تصدير العقار

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للتحول الرقمي لسوق العقارات"، بهدف تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والذكية في السوق المصري

أكد المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية»، أن تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة العقارات بمصر سوف يُفيد ملف تصدير العقار بشكل كبير بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) تتيح الفرصة للشركات العقارية لجذب العملاء داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للتحول الرقمي لسوق العقارات”، بهدف تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والذكية في السوق المصري التي أجرتها اللجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت»، والتي من شأنها الارتقاء والنهوض بقطاع العقارات وإعادته إلى المسار الصحيح، وتعظيم الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الخطط المستقبلية للتطوير العقاري.

و ناقش المشاركون كيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) والذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية Blockchain «بلوك تشين»، التي تم مناقشتها على مدار الـ 3 أيام الماضية في الأسبوع الرقمي لـ «إنفستجيت».

واقترح المهندس هشام شكري أنه من الممكن أن يتم إنشاء منصة رقمية تشمل كافة البيانات التفصيلية الخاصة بجميع الوحدات داخل مصر من أجل الترويج للعقار المصري في الداخل والخارج، لأنه بدون توافر البيانات لن تتم عملية التحول الرقمي بشكل صحيح.

وتابع أن تطبيق تكنولوجيا الـ «بلوك تشين» في مصر مازال أمامه المزيد من السنوات، مؤكدًا أن هذه التقنية سوف تُفيد الحكومة المصرية في تسجيل الثروة العقارية من خلال رصد المعاملات، علاوةً على ذلك، معرفة اتجاه الطلب والأسعار من خلال تحليل البيانات للنهوض بصناعة العقارات.

وأضاف أنه يجب على شركات التطوير العقاري إقناع المشرعين لإصدار القوانين المتعلقة بتطبيق مثل هذه التقنيات، لافتًا إلى أهمية تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في كل ما يتعلق بإدارة المرافق والتشغيل الآلي للخدمات داخل المشروعات، قائلًا أنه سوف يتم تطبيق هذه التقنيات خلال الـ 6 سنوات المقبلة.

وطرح عمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات، اقتراحين لتطبيق التحول الرقمي في مصر، الأول هو أن تقوم وزارة الإسكان بعمل ما يسمى بالعملات الرمزية لأصل عقاري واحد على الأقل مثلما حدث في مشروع Aston Plaza في الإمارات العربية المتحدة.

وهو أول مشروع عقاري بعملة البتكوين، الذي تم إطلاقه قبل أن توفر الدولة البينة التحتية لتطبيق تكنولوجيا الـ «بلوك تشين»، والثاني هو أن يكون هناك هيئة إدارية تابعة لمجلس الوزراء تضم الوزارات التالية: الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي وعددًا من الهيئات المعنية لتكون هذه التقنيات حيذ التنفيد، مما سيساهم في رفع مؤشر مصر في السوق العقاري العالمي.

وأشار المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري، إلى أن تطبيق التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) والذكاء الاصطناعي (AI) والـ «بلوك تشين» سوف يصب في مصلحة كلاً من الحكومة والمطورين العقاريين والعملاء.

وأوضح أن إصدار التشريعات سوف يساعد الدولة على تحديد الثروة العقارية وحجم المعاملات في هذا القطاع.

وأضاف أن هناك جهودًا تبذلها الحكومة في الوقت الحالي لدعم عمليات الدفع الإلكتروني، ولكنها تحتاج المزيد من الدمج والتنسيق، مقترحًا أن تقوم شركات التطوير العقاري بالتعاون من أجل إنشاء منصة رقمية تشمل جميع الوحدات.