رؤية للتطوير العقاري تشارك بعروض متميزة في معرض سيتي سكيب

تشارك رؤية للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب بعروض متميزة لمشروعاتها المختلفة تلال سول بالساحل الشمالي وستون هيلز بالقاهرة الجديدة، و”تلال شورز” بالعين السخنة والذي أطلقته مؤخرا بمبيعات مستهدفة تفوق 5 مليارات جنيه.

“تلال شورز” يعد جزءا من مشروع تلال السخنة الذي يتمتع بموقع متميز يجعله مختلف عن غيره من المشروعات الساحلية حيث يمتد بطول 6 كيلو مترات على شاطئ البحر الأحمر.

تلال شورز

يتكون “تلال شورز” من 5 مراحل على مساحة 88 فدانا ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتميزة بتصميمات معمارية عصرية تلبي كافة احتياجات عملاء شركة رؤية.

تتميز جميع وحدات المشروع برؤية مباشرة للبحر نظرا لتصميم جميع الوحدات على مصاطب متدرجة، وهذا التصميم هو ما يميز مشاريع شركة رؤية.

واهتمت الشركة أيضا بتصميم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة التي تندمج وتتكامل مع البحيرات الصناعية، من أجل ان يصبح المشروع في صورة تليق بجميع الاذواق.. كما يوفر مجموعة من الخدمات الأساسية والترفيهية للعيش في منتجع متكامل يتمتع بالعديد من وسائل الرفاهية.

5 مراحل بالمشروع

يتكون “تلال شورز” من خمسة مراحل، ويشتمل على بحيرة تصل مساحتها إلى حوالي 16800.

جدير بالذكر أن الشركة نجحت في بيع الطرح الأول بالكامل خلال 8 ساعات، بإجمالي مبيعات تعاقدية بأكثر من مليار جنيه وهو ما يعكس مدي ثقة العملاء في مشاريع الشركة.

في البداية عبر المهندس محمد عادل الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقاري عن سعادته البالغة بإطلاق المرحلة الأولي من تلال شورز في تلال السخنة والاقبال الشديد من العملاء على المشروع.. مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية وهو نتاج جهود مخلصة ومتواصلة من إدارات الشركة المختلفة. كما أعرب عن امتنانه للعملاء والشركاء الذين ساهموا بفاعلية في تحقيق هذا النجاح.

تحقيق القيمة المضافة

وأضاف أنه تم اعتماد مفهوم جديد مبتكر لتعزيز قيمة المشروع، وذلك باستغلال طبيعة الأرض المقام عليها المشروع والتي تتيح البناء بشكل يميز جميع وحدات المشروع بإطلالة ساحلية كاملة على البحر الأحمر وهي ميزة نادرة في المنتجعات الشاطئية.

وكل هذه المميزات السابق المشار اليها تقدم قيمة مضافة بالسوق العقاري مما يضمن لعملائنا أفضل استثمار. وتعد شركة رؤية للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو مبتكر لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العملاء.

ارتفاع وتيرة التسليمات

وأشار إلى أنه خلال عام 2023، ارتفعت وتيرة التسليمات بمختلف مشاريع الشركة حيث تم تسليم المرحلة الأخيرة في تلال سيدي عبد الرحمن والتي تتكون من حوالي 100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تسليم 50 وحدة في تلال السخنة و40 وحدة في ستون بارك و145 وحدة في ستون ريزيدنس بالقاهرة الجديدة.

وتتمتع هذه الوحدات بجميع المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي جميع احتياجات العملاء المعيشية.

كما أكد أن إدارة الشركة تدرس باستمرار احتياجات الفئات المستهدفة وتملك خطط مرنة ومبتكرة لمواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء.

تفاصيل مشروع الساحل الشمالي

وأضاف أن الشركة سوف تشارك في معرض سيتي سكيب بمشروعات أخرى كمشروع تلال سول واحدة من أهم مشروعات شركة رؤية في الساحل الشمالي، والذي اختارت موقعه بعناية فائقة، فيقع في الكيلو 143 على خليج سيدي عبد الرحمن، ويمتد على مساحة 339 فدان، حيث تم البناء على 11% من المساحة والباقي للمساحات الخضراء.

مشروع ستون بارك

وأيضا سيتم المشاركة بمشروع هيلز بمشروع ستون بارك والذي يقع في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 230 فدانا ويتميز المشروع بوجود مناطق خضراء وأماكن رياضية متنوعة مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة، ونادي صحي، إلى جانب مراكز تجارية ومطاعم.