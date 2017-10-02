رؤية جروب تضخ 200 مليون جنيه في مشروعات عقارية جديدة

رضوى عبد الرازق:





أعلنت شركة رؤية جروب العقارية – إحدى أكبر الشركات العقارية في مدينة القاهرة الجديدة – عن ضخ حزمة استثمارات جديدة في مشروعات عقارية بقيمة 200 مليون جنيه، خلال العام الجديد.

وتتضمن خطة المشروعات إنشاء 200 وحدة سكنية في مجموعة عمارات منفصلة، بأبرز المناطق الراقية بالقاهرة الجديدة، تشمل اللوتس والأندلس وبيت الوطن.



من جانبه، أكد المهندس عزت زهران، رئيس مجلس إدارة رؤية جروب العقارية، أن الشركة تلتزم بمجموعة من المعايير الصارمة، أبرزها تلبية تطلعات العملاء باختيار مناطق راقية، وتوفير باقة تسهيلات مميزة تناسب الاحتياجات، عبر طرح مساحات متنوعة تتراوح بين 110 إلى 320 متر بالمائتي وحدة الجديدة، على أن يبدأ سعر المتر من 5 آلاف جنيه.



وقال إن رؤية توفر أيضًا برامج مرنة للغاية لعملاءها، بخفض مقدم التعاقد إلى 10% مع طرح فرصة التقسيط حتى 100 شهر بدون فوائد، فضلاً عن إتاحة ميزة التسليم الفوري للوحدات بتسهيلات في السداد دون فوائد.



وشدد على أن المعيار الأهم هو الحفاظ على ثقة العملاءعبر الالتزام بمواعيد تنفيذ وتسليم الوحدات، ومواصفات البناء وشروط التعاقد.



وتتميز مشروعات الشركة بتسليمها وحدات نصف تشطيب داخلي ومداخل رخام، ومصاعد، وانتر كُم، ودش مركزي، وأبواب مصفحة، وجراج خاص لكل وحدة.



وأطلقت الشركة حملة تسويقية جديدة عبر فروعها، وشبكات التواصل الاجتماعي لتنمية قاعدة العملاء.



وأكد زهران أن شركته تتوسع في المشروعات العقارية بفضل الثقة الكبيرة في نمو القطاع العقاري المصري، وارتفاع الطلب العقاري.



وتمتلك شركة رؤية جروب العقارية خبرة واسعة بالقطاع العقاري تمتد عبر 15 عاما، وعكفت على تنفيذ 150 مشروعا بدول الخليج و داخل مصر منذ بداية عملها في عام 2003، وساهمت في تنمية القاهرة الجديدة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات في مدينة مصر، ومصر الجديدة، وجاردن سيتي.

